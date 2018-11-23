Посольство РФ ответило автору британского фильма об инциденте в Солсбери

Лондон, 23 ноября. Российское посольство в Британии свяжется с автором фильма об отравлении в Солсбери и расскажет о позиции российской стороны, сообщил журналистам пресс-секретарь миссии.

В четверг в эфир вышел документальный фильм Джейн Корбин, рассказывающий об инциденте в Солсбери с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. При этом в фильме сообщалось, что авторы предлагали российскому правительству высказать свое мнение по данному вопросу, однако предложения были проигнорированы.

Пресс-секретарь российского посольства отметил, что дипломатом неизвестно, отправляли ли авторы ленты какие-либо запросы в официальные структуры. В посольство подобные документы не поступали.

Дипломат сообщил, что есть предложение о встрече с Джейн Корбин. Посольство собирается проинформировать ее «о российских озабоченностях» в связи с выдвинутыми необоснованными обвинениями. Помимо этого дипломаты готовы ознакомить Корбин «с десятками вопросов, которые были заданы британской стороне через Форин-офис», и на которые не было получено ответов.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон мгновенно, еще до начала разбирательства предъявил обвинения Москве. Российские власти опровергают все обвинения, называя их необоснованными.

В начале сентября Лондон обвинил в совершении преступления граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Лондон утверждает, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

Накануне Скотленд-Ярд раскрыл новые подробности «дела Скрипалей». В частности, были опубликованы фотографии копии флакона, в котором якобы содержался яд. Также было опубликовано новое видео, которое показывает, по версии лондонских правоохранителей, передвижение Петрова и Боширова по Солсбери.

Однако, как отмечали «Известия», на видео Петров и Боширов ведут себя как туристы, а не как разведчики.