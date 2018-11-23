Люди не жалеют крови — итоги донорского слета «Движение жизни» в Москве. ФАН-ТВ

В Москве проходит слет активистов донорства в России «Движение жизни». Организаторы донорского движения собираются вместе, чтобы поделиться достижениями, обсудить развитие и новейшие технологии в отрасли.

В пятый раз Национальный фонд развития здравоохранения ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, общественное движение «Волонтеры-медики» и другие организации собираются вместе, чтобы обсудить насущные вопросы донорства в стране. В течение дня на слете обсуждали перспективы развития донорского движения, новейшие технологии работы, методы эффективного управления, а также достижения в сфере организации донорского движения.

«За последние годы изменилась ситуация с донорством крови в нашей стране в лучшую сторону. Станции переливания крови сегодня — это современные, оборудованные учреждения, а доноры крови приходят на станцию переливания с удовольствием повторно. Донорское движение развивается и становится не стихийным как раньше, а оно становится организованным», — говорит Елена Стефанюк, директор национального фонда развития здравоохранения.

«Сейчас у нас выстроилась такая структура, когда любой организатор донорского движения, любая организация может обратиться со своими вопросами, со своими предложениями, в Центр крови, с которым они работают, в фонды и так далее. И получить помощь именно ту, которая нужна», — говорит Тигран Мурадян, руководитель донорского движения «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», почетный донор.

Доноры сегодня стали ответственными, они в действительности хотят помочь обществу и поэтому бережно относятся к своему здоровью. Также на форуме были обозначены новые задачи донорского движения и стратегические векторы дальнейшего развития.