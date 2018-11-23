«Это же надо так любить деньги»: Плющенко раскритиковал Ягудина за выступление на корпоративе

Москва, 23 ноября. Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко раскритиковал выступление своего коллеги Алексея Ягудина за участие в корпоративе в развлекательном комплексе, где ведет свою деятельность академия Плющенко. Соответствующую запись спортсмен разместил в социальной сети Instagram.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, Ягудин проявил недопустимую меркантильность.

«Ого, какие новости с утреца! Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в «Ангелах Плющенко», — указано в сообщении.

Легендарный фигурист снабдил пост ироничными хэштэгами: «ни чести ни достоинства по отношению к себе», «это же надо так любить деньги», «беспринципный мальчуган», «незваный гость», «на ваш корпоратив недорого».

Накануне россиянка Евгения Меведева рассказала о том, кого считает «королем фигурного катания». Об этом писала RT.