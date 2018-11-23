Германия в Совбезе ООН поднимет тему размещения миротворцев ООН в Донбассе

Берлин, 23 ноября. Германия собирается использовать свое непостоянное членство в Совете безопасности ООН (с 1 января 2019 года) в том числе для того, чтобы обсудить перспективы миссии «голубых касок» в Донбассе, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

В интервью газете Rheinische Post Маас сообщил, что ФРГ собирается воспользоваться сроком в Совбезе ООН, чтобы обсудить миротворческую миссию ООН на востоке Украины. Министр отметил, что минские соглашения до сих пор не выполнены.

По словам Мааса, позиция Евросоюза по вопросу антироссийских санкций не изменилась и до сих пор связана с выполнением минских соглашений. Министр добавил, что вести переговоры об отмене санкций можно будет после реализации «Минска».

При этом глава МИД ФРГ добавил, что Германия нуждается «в диалоге с Россией для решения международных конфликтов». А значит политикам необходимо «предельно ясно формулировать собственные ожидания».

Ввести миссию ООН в зону конфликта на юго-востоке Украины в 2017 году предложил президент РФ Владимир Путин. Мировое сообщество идею поддержало, однако Киев не желает принимать предложенный Москвой вариант и настаивает на размещении миротворцев по всему Донбассу и на границе с РФ.

В середине ноября «Известия» сообщали о заявлении Госдепартамента США, согласно которому США и Украина считают необходимым ввод международных сил под эгидой ООН на территорию Донбасса для выполнения минских соглашений. Речь, в частности, шла о российско-украинской границе.