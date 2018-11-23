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Экономика

Эксперты заявили о формировании «смертельного креста» фьючерсами на американскую нефть

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Эксперты заявили о формировании «смертельного креста» фьючерсами на американскую нефть

Вашингтон, 23 ноября. Фьючерсы на американскую нефть сформировали так называемый «смертельный крест» (death cross). Об этом сообщает Bloomberg. Специалисты характеризуют этим термином ситуацию, при которой краткосрочная скользящая средняя цена актива опускается ниже долгосрочной.

По состоянию на пятницу, 23 ноября, на рынке было зафиксировано снижение нефти на 5  — 7%. По состоянию на 16:42 по московскому времени скользящая средняя по фьючерсам WTI опустилась ниже 200-дневной скользящей средней, равной 67 долларам США за баррель.

Эксперты предсказывают дальнейшее падение цены нефти.

Накануне RT сообщала о более резком снижении цены на нефть марки Brent. Затяжное пике специалисты связывают с увеличением объемов добычи. Следует отметить, что российский рубль практически не отреагировал на эту тенденцию.

Автор: Сергей Свазовский
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