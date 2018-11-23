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Сирия: четверо военных САА ранены при обстреле боевиками в провинции Хама

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Сирия: в провинции Хама четверо военных САА ранены при обстреле боевиками 

Хама (Сирия), 23 ноября. При обстреле боевиками провинции Хама ранения получили четверо военнослужащих Сирийской арабской армии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать ражим прекращения боевых действий, установленный на всей территории Сирии. 

За минувшие сутки зафиксированы обстрелы западной окраины населенного пункта Сафсара провинции Латакия, северо-западной окраины города Алеппо и населенного пункта Телль-Баззам провинции Хама, где в результате обстрела ранения получили четверо военнослужащих вооруженных сил САР.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей побывал на точках столкновения сирийских бойцов с боевиками в районе пригорода Латакии и северо-западного пригорода Хамы.

Автор: Олеся Волкова
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