Сирия: в провинции Хама четверо военных САА ранены при обстреле боевиками 

Хама (Сирия), 23 ноября. При обстреле боевиками провинции Хама ранения получили четверо военнослужащих Сирийской арабской армии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать ражим прекращения боевых действий, установленный на всей территории Сирии.

За минувшие сутки зафиксированы обстрелы западной окраины населенного пункта Сафсара провинции Латакия, северо-западной окраины города Алеппо и населенного пункта Телль-Баззам провинции Хама, где в результате обстрела ранения получили четверо военнослужащих вооруженных сил САР.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей побывал на точках столкновения сирийских бойцов с боевиками в районе пригорода Латакии и северо-западного пригорода Хамы.