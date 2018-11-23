ЦСКА заплатит 50 тыс. евро за поведение болельщиков во время матчей с «Ромой»

Москва, 23 ноября. УЕФА оштрафовал ЦСКА на 50 тысяч евро по итогам двух матчей группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» из-за действий болельщиков.

По данным пресс-службы УЕФА, во время встреч, которые состоялись в Риме 23 октября и в Москве 7 ноября, фанаты московского клуба блокировали проходы на трибунах, использовали пиротехнику и кидали посторонние предметы на поле. За гостевой матч ЦСКА получил штраф в размере 44 тысяч евро, за домашний — еще 6 тысяч. Кроме того, УЕФА принял решение о частичном закрытии трибун ЦСКА во время любых домашних матчей УЕФА в течение года. Однако наказание носит условный характер.

Поведение фанатов итальянского клуба, которым также вменяется блокирование проходов, бросание объектов на поле и применение пиротехники на стадионе, обойдется «Роме» в 17 тысяч евро.

Напомним, оба матча итальянская команда выиграла, одержав победу со счетом 3:0 в Риме и 2:1 — в Москве. В турнирной таблице группы G «Рома» на одну строчку опережает ЦСКА, находясь на втором месте. Возглавляет таблицу «Реал», который, как и итальянский клуб, имеет в активе 9 очков, но опережает итальянцев по дополнительным показателям.