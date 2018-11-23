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Екатеринбург уступил проведение ЭКСПО-2025 японской Осаке

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Екатеринбург уступил проведение ЭКСПО-2025 японской Осаке

Париж, 23 ноября. Город Осака в Японии получил право провести всемирную выставку ЭКСПО-2025. Решение было принято по итогам второго тура голосования Международного бюро выставок, которое состоялось в рамках Генассамблеи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фаворитами последнего тура голосования за право проведения выставки были российский Екатеринбург и азербайджанский Баку. Однако страны-участницы отдали предпочтение японскому городу, пишет «Царьград».

Россия состоит в Международном бюро выставок с 1851 года, однако пока ни разу не получала право проведения самой крупной международной выставки ЭКСПО. Выставка проходит раз в пять лет, участие принимают более 170 стран. Страны-участницы демонстрируют свои достижения в области архитектуры, техники, науки и искусства.

ЭКСПО в Осаке пройдет в 2025 году со 2 мая по 2 ноября. Ближайшая выставка 2020 года состоится в ОАЭ. Право провести мероприятие получил город Дубаи.

Автор: Софья Куликова
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