Заказчика поджога редакций ФАН и НТВ заключили под стражу. ФАН-ТВ

В Приморском районном суде Петербурга избрали меру пресечения в отношении журналиста Аркадия Орлова. По версии следствия он является заказчиком поджога редакции Федерального агентства новостей, который произошел 9 октября этого года.

Под стражей Аркадий Орлов будет находиться до 9 января, ему вменяют обвинения по 213 статье, часть вторая УК РФ «хулиганство», совершенное группой лиц по предварительному сговору. Из материалов дела известно, что в ночь с 8 на 9 октября Василий Кирсанов поджег редакцию за денежное вознаграждение. Именно Аркадий Орлов должен был оплатить «банкет». Обвиняемый передал Игорю Васильеву (на тот же срок заключенному под стражу днем ранее) деньги в размере нескольких десятков тысяч рублей за организацию и исполнение преступления. А уже 21 ноября его задержали и предъявили обвинение.

Адвокат просил оставить своего подзащитного под домашним арестом или подпиской о невыезде, мотивируя это тем, что его вина еще не доказана, ведь дома у Орлова больной отец, который требует постоянного ухода, а состояние здоровья самого обвиняемого оставляет желать лучшего. По словам адвоката Орлова, оклеветали и все обвинения голословны. В качестве свидетеля на суде выступила жена Аркадия Орлова. О своем муже Мария Орлова, разумеется, отзывалась только положительно, заявляя, что он — человек самых честных правил и всегда говорит только правду.

«Не могу осуждать его. Он честный и порядочный человек, никогда никого не обманывал», — говорит Мария Орлова, жена подозреваемого.

Сам обвиняемый тоже поспешил отрекомендоваться.

«Я людей не нанимал, я им задания не давал. Единственное, что и то это со слов Васильева, но я этого не отрицаю, в течение нескольких лет у меня были с Васильевым финансовые отношения, связанные с ремонтом машины моей дочери», — говорит Аркадий Орлов, подозреваемый.

Несмотря на озвученные характеристики, суд принял сторону следствия, которое настояло на мере пресечения в виде заключения под стражу, так как, находясь на свободе, Орлов может продолжить преступную деятельность и воздействовать на свидетелей.

«Орлову Аркадию Николаевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 19 суток по 9 января 2018 года включительно. Отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения не связанной с изоляцией от общества», — говорит Юрий Васильев, судья.

Таким образом, в СИЗО до 9 января отправились четверо фигурантов. Накануне аналогичный вердикт получили Вадим Лифшиц (организатор, признавшийся в содеянном), водитель Игорь Васильев, который доставил злоумышленников к месту преступления. Рассмотрение дела по существу начнется уже в следующем году, когда будет готово гособвинение. Добавим, у руководства редакции ФАН есть все основания считать, что подозреваемые пошли на преступления из экстремистских побуждений, а их действия координировались и, скорее всего, финансировались из Киева.