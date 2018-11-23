Киев, 23 ноября. Президент Словакии Андрей Киска заявил, что Братислава не считает «Северный поток — 2» бизнес-проектом. По его мнению, выступающие за строительство газопровода страны якобы преследуют политические цели.

«Словакия всегда подчеркивает, что это не экономический, а политический проект», — приводит комментарий Киски украинское издание «112 Украина».

Напомним, в пятницу президент Словакии провел переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Последний, как и всегда, заявил, что в интересах всей Европы не допустить реализации российского проекта. Киска же подтвердил, что Словакия выступает против строительства газопровода.

Отметим, «Северный поток — 2» — это совместный проект российской корпорации «Газпром» и европейских компаний. Он предполагает строительство газопровода, который соединит Россию и Германию, по дну Балтийского моря.

Активнее всего против реализации проекта выступают Вашингтон и Киев. США опасаются, что, получив доступ к дешевому российскому газу, Европа никогда не будет покупать так много сжиженного природного газа (СПГ), как того хотят за океаном.

Украина же переживает за статус своей приходящей в негодность газотранспортной системы. Как напоминает «Царьград», ранее Германия выдала не только все разрешения на строительство «Северного потока — 2», но также и согласовала прокладку сухопутного ответвления газопровода.