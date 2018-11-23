«Молодая гвардия» помогла вернуть в семью пятерых детей

Москва, 23 ноября. Активисты «Молодой гвардии» помогли вернуть родителям пятерых детей, которых забрали органы опеки. Они помогли семье купить мебель, чтобы условия проживания детей соответствовали требованиям.

История восьмилетнего Максима Богдана из Рязанской области известна всей России. Летом этого года он спас из пожара трех сестер и младшего брата, за что был удостоен медали за мужество, которую ему вручили глава МЧС РФ Евгений Зиничев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако в квартире, которая после пожара была предоставлена семье, не хватало спальных мест и письменного стола, чтобы дети могли делать уроки, поэтому их поместили в реабилитационный центр.

Активисты «Молодой Гвардии» приобрели необходимую мебель для семьи. Дети, предположительно, смогут вернуться домой 26 ноября — после проверки органов опеки.