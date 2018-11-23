«Аргентинские авиалинии» отменили все рейсы из-за подготовки к саммиту G20

Буэнос-Айрес, 23 ноября. Аргентинская авиакомпания Aerolineas Argentinas сообщила об отмене всех рейсов в понедельник, 26 ноября, из-за забастовки пилотов и водителей наземного транспорта в преддверии саммита G20. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

В компании заявили, что отменен 371 рейс. Вылететь не смогут более 40 тысяч пассажиров авиакомпании. Как долго продлится забастовка пока не ясно. Предположительно, протесты завершатся через 24 часа.

Напомним, саммит G20 с участием мировых лидеров пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Министр безопасности Аргентины Патрисия Бульрик заявила, что обеспечивать безопасность в стране во время саммита будут 22 тысячи полицейских и 700 агентов министерства безопасности. Министр призвала протестующих провести акции в рамках мира и свободы слова, не прибегая к насилию.