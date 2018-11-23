МИД РФ призвал учитывать опыт ядерной сделки с Ираном при денуклеаризации Кореи

Вена, 23 ноября. Россия приветствует шаги в сторону денуклеаризации Корейского полуострова, которые предпринимает Пхеньян. Международному сообществу пора задуматься об ослаблении санкционного режима в отношении КНДР, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В пятницу дипломат принял участие в сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Логично было бы усилия [Пхеньяна] поддержать… Переговоры — это улица с двусторонним движением, и шаги Пхеньяна на треке поэтапного разоружения должны сопровождаться встречными шагами по ослаблению санкционного прессинга», — сказал Ульянов.

По его словам, очевидно, что наиболее актуальный вопрос сейчас — это предоставление гарантий безопасности при денуклеаризации Корейского полуострова. Ульянов призвал не допустить повторения ситуации со сделкой по иранскому атому, из которой ранее вышли США.

Напомним, состоявшиеся в 2018 году переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына с главой Южной Кореи, а также президентом США открыли путь к денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее президент России Владимир Путин уже обращал внимание на то, что КНДР должны быть предоставлены гарантии ослабления санкционного режима и безопасности.