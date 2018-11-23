МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Киев, 23 ноября. Министерство иностранных дел Украины направило в Москву ноту протеста в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 23 ноября 2018 президента РФ Путина», — сказано в заявлении.

Президент Украины Петр Порошенко также высказался по поводу визита Путина в Крым. Глава Украины назвал визит российского президента «брутальным нарушением международного права». По словам Порошенко, от «поездки Путина в Крым полуостров не станет российским».

В пятницу Путин провел совещание Госсовета РФ в курортном комплексе «Мрия» в Крыму, а также посетил форум Общероссийского народного фронта (ОНФ) и детский центр «Артек». Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не принимает во внимание протесты Киева, так как глава РФ может посещать те регионы России, которые захочет.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96% жителей Крыма. Киев до сих пор не признает результат волеизъявления жителей полуострова и считает Крым территорией Украины. Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».