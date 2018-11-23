Провал Trident Juncture 2018: почему Норвегия и другие западные страны пытаются свалить вину на Россию

Западные политики продолжают упрямо обвинять Россию в создании неких «помех» для сигналов GPS-навигации, якобы осложнявших работу гражданской авиации на севере страны. Почему им это выгодно — попыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

Трудно избавиться от впечатления, что эти нелепые инсинуации потребовались, например, главе норвежского оборонного ведомства Франк Бакке-Йенсен для того, чтобы отвлечь внимание общественности от набирающего обороты скандала с новейшим фрегатом ВМС Норвегии «Хельге Ингстад». Напомним, 8-го ноября он столкнулся «на ровном месте» с нефтеналивным танкером и затонул в районе западнонорвежского Бергена.

При этом, по данным международной Системы автоматической идентификации судов (AIS), фрегат, оснащенный ракетным оружием, шел с выключенным транспондером наперерез танкеру. Поэтому танкер его и «не видел». Сразу после столкновения транспондер включили, что позволило зафиксировать точное местоположение судна.

Данный инцидент можно было бы воспринимать как курьез, если бы не катастрофический масштаб потенциальных экологических последствий, к которым привела бы утечка находившихся на борту танкера 60 тысяч тонн нефти.

За последнее время это уже второе происшествие на территории Норвегии, чреватое серьезными угрозами для экологической безопасности. Как известно, ранее в этом месяце достоянием общественности стали факты ненадлежащего хранения радиоактивных отходов в главном национальном хранилище Норвегии в поселке Химдален, расположенном всего 50 километрах от Осло.

Хотелось бы, чтобы норвежские власти в первую очередь думали о том, как не допустить впредь таких опасных для экологии Севера ситуаций, а не возвращались к средневековой «охоте на ведьм».

К слову, прошедшие на территории Норвегии учения объединенных вооруженных сил НАТО Trident Juncture 2018, помимо инцидента с фрегатом «Хельге Ингстад», отметились целым рядом опасных происшествий.

Так, например, 17-го октября в результате жесткой посадки противолодочного вертолета «Кайман» на борт универсального десантного корабля «Диксмюд» ВМС Франции пострадали не менее четырех человек. 22 октября в результате аварии на десантном корабле «Гастон Хол» ВМС США были травмированы несколько членов экипажа. В дальнейшем корабль участие в учениях не принимал. 26-го октября в машинном отделении фрегата «Галифакс» ВМС Канады произошло возгорание. 30-го октября фрегат «Торонто» ВМС Канады из-за аварии бортовых электрогенераторов около шести часов находился в дрейфе, создавая угрозу кораблевождению, а на следующий день – 31-го октября, из-за отказа рулевого управления, досрочно вышел из состава участников учения УРО «Эрфурт» ВМС Германии.

Не обошлось в ходе учений Trident Juncture 2018 и без дорожно-транспортных происшествий. 23-го октября в районе города Тронхейм по вине американских военных водителей получили повреждения восемь автомобилей. Всего в ходе учения произошло не менее шести дорожно-транспортных происшествий с участием военной техники, в результате которых более 10 человек получили ранения.

Высокий уровень травматизма и аварийности, которые преследовали союзников по НАТО на протяжении всех учений Trident Juncture 2018, вынуждает задуматься о способности руководства Альянса обеспечить безопасное проведение манёвров подобного масштаба. Это тем более актуально, что 26 ноября стартует 2-й этап учений «Анаконда-2018» на территории Польши.

Причем, происшествия НАТО на учениях случаются не в первый раз. В 2016 году, американский топливозаправщик, ночью, во время учений «Анаконда-2016», столкнулся с легковым автомобилем на автостраде А18 в Нижней Силезии. По данным польской полиции, в результате ДТП погиб один гражданский, еще один получил тяжелые ранения.

Масштабность проводимых вблизи российских границ учений настораживает. Позволит ли выучка натовских «бойцов и командиров» реализовать их без последствий для собственной безопасности?

Ситуацию Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Собеседник ФАН считает, что нужно признать Trident Juncture 2018 провальными.

«Эти учения подавались как итог, чуть ли не ответ «Востоку-2018», учениям, которые проводили Российская Федерация, Китай и Монголия. Страны НАТО хотели показать высочайшую степень координации. Много говорилось о победных реляциях, но на самом деле наружу вылезли все недостатки: неумение координировать, неумение работать и провальная подготовка. О каких обвинениях в адрес России, что она якобы обрушила системы GPS, может идти речь, когда Испания, Словения и итальянские подразделения не могли элементарно организовать связь, чтобы обеспечить взаимодействие? Им никто не мешал, но они все равно не смогли этого сделать», — напомнил эксперт

По его мнению, такое большое количество происшествий, случившихся на Trident Juncture — результат безалаберности, халатности, невнимательности командиров и, к тому же, не компетентности специалистов.