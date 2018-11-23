Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Провал Trident Juncture 2018: почему Норвегия и другие западные страны пытаются свалить вину на Россию

131
0 Оставить комментарий

Провал Trident Juncture 2018: почему Норвегия и другие западные страны пытаются свалить вину на Россию

Западные политики продолжают упрямо обвинять Россию в создании неких «помех» для сигналов GPS-навигации, якобы осложнявших работу гражданской авиации на севере страны. Почему им это выгодно — попыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

Трудно избавиться от впечатления, что эти нелепые инсинуации потребовались, например, главе норвежского оборонного ведомства Франк Бакке-Йенсен для того, чтобы отвлечь внимание общественности от набирающего обороты скандала с новейшим фрегатом ВМС Норвегии «Хельге Ингстад». Напомним, 8-го ноября  он столкнулся «на ровном месте» с нефтеналивным танкером и затонул в районе западнонорвежского Бергена.

При этом, по данным международной Системы автоматической идентификации судов (AIS), фрегат, оснащенный ракетным оружием, шел с выключенным транспондером наперерез танкеру. Поэтому танкер его и «не видел». Сразу после столкновения транспондер включили, что позволило зафиксировать точное местоположение судна.

Данный инцидент можно было бы воспринимать как курьез, если бы не катастрофический масштаб потенциальных экологических последствий, к которым привела бы утечка находившихся на борту танкера 60 тысяч тонн нефти.

Провал Trident Juncture 2018: почему Норвегия и другие западные страны пытаются свалить вину на Россию

За последнее время это уже второе происшествие на территории Норвегии, чреватое серьезными угрозами для экологической безопасности. Как известно, ранее в этом месяце достоянием общественности стали факты ненадлежащего хранения радиоактивных отходов в главном национальном хранилище Норвегии в поселке Химдален, расположенном всего 50 километрах от Осло.

Хотелось бы, чтобы норвежские власти в первую очередь думали о том, как не допустить впредь таких опасных для экологии Севера ситуаций, а не возвращались к средневековой «охоте на ведьм».

К слову, прошедшие на территории Норвегии учения объединенных вооруженных сил НАТО Trident Juncture 2018, помимо инцидента с фрегатом «Хельге Ингстад», отметились целым рядом опасных происшествий.

Так, например, 17-го октября в результате жесткой посадки противолодочного вертолета «Кайман» на борт универсального десантного корабля «Диксмюд» ВМС Франции пострадали не менее четырех человек. 22 октября в результате аварии на десантном корабле «Гастон Хол» ВМС США были травмированы несколько членов экипажа. В дальнейшем корабль участие в учениях не принимал. 26-го октября в машинном отделении фрегата «Галифакс» ВМС Канады произошло возгорание. 30-го октября фрегат «Торонто» ВМС Канады из-за аварии бортовых  электрогенераторов около шести часов находился в дрейфе, создавая угрозу кораблевождению, а на следующий день – 31-го октября, из-за отказа рулевого управления, досрочно вышел из состава участников учения УРО «Эрфурт» ВМС Германии.

Провал Trident Juncture 2018: почему Норвегия и другие западные страны пытаются свалить вину на Россию

Не обошлось в ходе учений Trident Juncture 2018 и без дорожно-транспортных происшествий. 23-го октября в районе города Тронхейм по вине американских военных водителей получили повреждения восемь автомобилей. Всего в ходе учения произошло не менее шести дорожно-транспортных происшествий с участием военной техники, в результате которых более 10 человек получили ранения.

Высокий уровень травматизма и аварийности, которые преследовали союзников по НАТО на протяжении всех учений Trident Juncture 2018, вынуждает задуматься о способности руководства Альянса обеспечить безопасное проведение манёвров подобного масштаба. Это тем более актуально, что 26 ноября стартует 2-й этап учений «Анаконда-2018» на территории Польши.

Причем, происшествия НАТО на учениях случаются не в первый раз. В 2016 году, американский топливозаправщик, ночью, во время учений «Анаконда-2016», столкнулся с легковым автомобилем на автостраде А18 в Нижней Силезии. По данным польской полиции, в результате ДТП погиб один гражданский, еще один получил тяжелые ранения.

Провал Trident Juncture 2018: почему Норвегия и другие западные страны пытаются свалить вину на Россию

Масштабность проводимых вблизи российских границ учений настораживает. Позволит ли выучка натовских «бойцов и командиров» реализовать их без последствий для собственной безопасности?

Ситуацию Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Собеседник ФАН считает, что нужно признать Trident Juncture 2018 провальными.

«Эти учения подавались как итог, чуть ли не ответ «Востоку-2018», учениям, которые проводили Российская Федерация, Китай и Монголия. Страны НАТО хотели показать высочайшую степень координации. Много говорилось о победных реляциях, но на самом деле наружу вылезли все недостатки: неумение координировать, неумение работать и провальная подготовка. О каких обвинениях в адрес России, что она якобы обрушила системы GPS, может идти речь, когда Испания, Словения и итальянские подразделения не могли элементарно организовать связь, чтобы обеспечить взаимодействие? Им никто не мешал, но они все равно не смогли этого сделать», — напомнил эксперт

По его мнению, такое большое количество происшествий, случившихся на Trident Juncture — результат безалаберности, халатности, невнимательности командиров и, к тому же, не компетентности специалистов.

«И теперь эти ошибки они пытаются возложить на кого-то. Конечно же, на Россию им это сделать удобнее всего. Норвегия потопила суда и вылила 60 тысяч тонн нефти. Естественно, ей надо на кого-то это все списать. Никто не хочет признавать свои ошибки, все ищут виновных», — подытожил Андрей Кошкин.

Автор: Федор Успенский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.