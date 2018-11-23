 «Ангел с именем Мама» — в преддверии дня матери проходит акция «Крылья ангела». ФАН-ТВ

В преддверии Дня матери в России проходит акция «Крылья ангела». Дети рисуют своего ангела-хранителя, потому что ангел, как мама — олицетворение доброты, любви, защиты и спасения. Традиционно в столице акция проходит в Храме Христа Спасителя. Еще в 2014 году в мероприятии принимали участие больше 300 детей из многодетных семей Москвы, а сейчас в ней участвуют более 20 000 детей из 70 регионов.

«Праздник очень светлый, идея замечательная. Через присутствие в храме, через возможность творить в храме, молиться в храме, как я сегодня сказал, чтобы изобразить ангела, нужно войти в чистое и светлое состояние. Мама для каждого из нас является ангелом-хранителем не только в нашем детстве, мы так осознаем, но и до самого нашего последнего издыхания. Когда человек теряет маму, когда мамы наши уже уходят во взрослом возрасте, то мы чувствуем себя сиротами», — говорит Дмитрий Рощин, протоиерей.

Дети получают задание — нарисовать ангела, и каждый воплощает свое видение хранителя с помощью бумаги и красок. Ангела у нас два, утверждают дети, ангел-хранитель, который дается при рождении и мама.

«Я рисую ангела-хранителя. Я думала, что нарисую совсем другого, но когда пришла сюда, вдохновилась узором на потолках, и мне очень понравился один ангел, которого я решила немного по-другому переиграть и сделать под свой стиль. Это, наверное, не мама, мама — это тоже твой ангел-хранитель, но этот ангел хранитель немного другой, тот, который дается тебе при рождении», — делится София Окунева, участница акции «Крылья ангела».

Юные художники рисовали, и можно было заметить много картин, на которых присутствуют облик и женщины, и ребенка.

«Я изображала ангела держащего младенца на руках. Я считаю, что, когда человек рождается, его сразу же оберегает ангел и я его изобразила в виде женщины, что это олицетворение матери. Она его держит ласково на руках, и так же мама сопоставляется с ангелом», — рассказывает Кристина Лобойко, участница акции «Крылья ангела».

«Эта картина значит для меня, что если ребенок родился, и у него нет мамы, то всегда придет добрый ангел, который спасет», — делится Варвара Тимошина, участница акции «Крылья ангела».

На мероприятие также были приглашены профессиональные художники. Они отметили творческий потенциал детей, глубокие мысли и фантазии, с помощью которых ребята воплощают свои идеи на холст не хуже профессиональных художников.

«Это совершенно потрясающее и благородное дело. Я уже второй раз участвую. Рисовал с детьми и был потрясен. Дети — это вообще особая статья, я много ими занимаюсь. Вот они такие все талантливые, просто до невозможности. Мы однажды сделали выставку с детьми и профессиональными художниками. Они нас запинали под лавку своим творческим накалом, горением, фантазией, мы такими серыми оказались», — говорит Александр Муравьев, народный художник России.

Организаторами акции являются РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения. С каждым годом растет количество и география участников акции «Крылья ангела». Напомним, День матери отмечается 25 ноября.