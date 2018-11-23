Порошенко заявил, что от визита Путина «Крым не станет российским»

Киев, 23 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки российского лидера Владимира Путина в Крым «полуостров не станет российским».

Он назвал визит президента Путина в Крым, с 2014 года являющийся частью России, «брутальным нарушением международного права».

«Я хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов Крым российским не станет», — цитируют Порошенко украинские СМИ.

По его словам, министерству иностранных дел Украины поручено отреагировать на визит. Что именно должен сделать МИД в связи с поездкой президента Путина по России, Порошенко не уточнил.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после того, как это решение на референдуме поддержало подавляющее большинство жителей полуострова. Украина продолжает называть Крым своей территорией, которая якобы была незаконно оккупирована Россией.

Президент РФ Владимир Путин, отметим, неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт навсегда.