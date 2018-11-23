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В Совфеде призвали провести расследование о британском проекте против РФ

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В Совфеде призвали провести расследование о британском проекте против РФ

Москва, 23 ноября. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что информация  группировки хакеров Anonymous о проекте британских спецслужб против России, требует тщательного расследования. По словам Косачева, данные хакеров обсудит комиссия по защите госсуверенитета РФ.

«Считаю принципиально важным сосредоточиться сейчас на доказательной базе, а не на поспешном предъявлении обвинений, как бы это ни было соблазнительно», — заявил Косачев в комментарии РИА Новости.

Косачев отметил, что информация группы хакеров заслуживает самого тщательного расследования. Парламент проведет работу, чтобы эту информацию консолидировать, верифицировать и легитимировать. Также глава комитета добавил, что комиссия по защите госсуверенитета была создана крайне своевременно и будет задействована по максимуму.

Ранее Anonymous опубликовали информацию о том, что проект Британии Integrity Initiative использовался для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Цель проекта, сообщают хакеры, заключалась в информационном противодействии РФ.

Автор: Софья Куликова
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