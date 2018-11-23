Сирия, 23 ноября. Террористы ИГИЛ1 готовятся использовать «джихад-мобили» против SDF**** к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. «Джебхат ан-Нусра»1*** провела казнь членов вражеской группировки в Идлибе. Курды понесли урон к северу от Ракки в результате неожиданного нападения ИГ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): провела казнь членов вражеской группировки в провинции Идлиб; завершила военную подготовку нескольких своих бандгрупп к западу от Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): готовится использовать «джихад-мобили» против SDF к северу от Хаджина; уничтожило четырех курдских радикалов в результате нападения в северных предместьях Ракки.

Курды: пытаются отразить атаки террористов ИГ в окрестностях Аш-Шаафы и Абу Хасана; лишились нескольких своих бойцов ранеными и убитыми в результате взрыва СВУ в южной части Хасаки.

Провинция Алеппо

Ряд бандгрупп террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» завершили военную подготовку в западной части провинции Алеппо. Новостной Twitter-ресурс World On Alert разместил видеозапись, на которой запечатлены учения джихадистов. Предполагается, что главари «Ан-Нусры» организовали данные мероприятия в преддверии возможных масштабных столкновений с Сирийской арабской армией (САА). Несмотря на то, что на северо-западе САР сформирована буферная зона, некоторые боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, выступая против завершения военных действий и налаживания ситуации в арабской республике.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям новостного агентства Masar Press Agency, террористы «Исламского государства» продолжают атаковать позиции Демократических сил Сирии (SDF) в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что джихадисты в настоящее время пытаются наступать в окрестностях городов Аш-Шаафа и Абу Хасан. Не меньше четырех курдских радикалов, как отмечается, уже было убито, еще несколько бойцов SDF получили ранения.

Тем временем не прекращаются бои ИГ и «Демократических сил» к северу от Хаджина. Ранее отряды «Исламского государства» напали на военные объекты курдов в окрестностях данного населенного пункта, после чего на этом направлении не утихают тяжелые столкновения. По информации новостного Twitter-ресурса (@MasarPressNet), джихадисты ИГИЛ намерены задействовать в этом районе несколько «джихад-мобилей».

Провинция Идлиб

Информационный Twitter-канал Live and Let Live передает, что боевики «Тахрир аш-Шам» провели казнь членов подпольных ячеек «Исламского государства» в провинции Идлиб. По данным ресурса в сети микроблогов, в общей сложности были ликвидированы шесть членов террористической организации. Подконтрольное боевикам ИГ агентство Al Amaq ранее утверждало, что на территории региона скрывается до ста подобных «спящих ячеек». Несмотря на отчаянные попытки «Джебхат ан-Нусры» утвердить свое влияние в провинции, джихадисты ИГИЛ до сих пор время от времени напоминают о себе, устраивая взрывы или нападения, в том числе в мирных кварталах населенных пунктов.

Провинция Ракка

Бандформирования ИГИЛ совершили нападение на блокпост курдских радикалов Демократических сил Сирии (SDF) в районе ферм Тишрин к северу от Ракки. Согласно сведениям военного источника в Twitter (@somaialove1), в ходе атаки джихадистами были уничтожены и ранены как минимум четверо бойцов SDF. Необходимо отметить, что город, как и вся северная половина одноименной провинции, был захвачен курдами и поддерживающими их силами коалиции США еще в прошлом году. Несмотря на этом, в Ракке до сих пор фиксируется высокая террористическая активность.

Провинция Хасака

В поселке Харир Хатим на юге провинции Хасака произошел взрыв. По сведениям Masar Press Agency, там сработало самодельное устройство, которое было заложено в одном из военно-транспортных средств «Демократических сил». В результате погибли и получили ранения несколько курдских бойцов, более точные данные пока формируются. Предполагается, что бомба была установлена террористами подпольных бандгрупп ИГ, деятельность которых до сих пор фиксируется почти во всех районах так называемого Сирийского Курдистана на северо-востоке арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)