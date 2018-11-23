Путин покормил карпов в Ялте, опубликовано видео

Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин во время визита в Крым покормил карпов. В пятницу российский лидер в компании главы Сбербанка Германа Грефа прошелся по территории гостиничного комплекса «Мрия» в Ялте.

Во время прогулки Путин и Греф подошли к пруду с карпами. Президент России воспользовался предложением покормить рыб и бросил в воду несколько горстей корма. Кадры прогулки были показаны в эфире канала «Россия-1» и стали быстро распространяться по просторам Интернета.

Путин покормил рыбок pic.twitter.com/1qvljd13sY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 23, 2018

Напомним, в пятницу Путин провел в Ялте заседание президиума Госсовета, которое было посвящено, в частности, выполнению майских указов. Глава государства отметил, что основной целью поручений, а также реализации национальных проектов является улучшение уровня жизни россиян.