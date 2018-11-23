Сирия с точки зрения американского дипломата: три ошибки Джеймса Джеффри

Спецпредставитель госсекретаря США Джеймс Джеффри дал интервью российским журналистам, в котором отразил точку зрения Вашингтона на ситуацию в Сирии. Где она противоречит реальному положению дел — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Так, например, американский дипломат позволил себе дать законному президенту Сирии Башару Асаду крайне недипломатичную характеристику.

«Мы считаем, что он позорит человечество. Он военный преступник, возможно, самый крупный и самый безжалостный военный преступник в мире в настоящее время. И, тем не менее, у Америки никогда не будет хороших отношений с Башаром Асадом», — заявил Джеффри журналистам.

При этом, дипломат США отметил, что сирийский народ сам будет решать, кто им будет руководить, и какое правительство у него будет. По его словам, Америка не будет пытаться сменить власть, и нацелена лишь на изменение «поведения этого режима по отношению к самим сирийцам». Также США якобы намерены разобраться с «угрозой» Ирана, «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ) и беженцев.

«Есть длинный список того, что мы считаем неприемлемым, что нам не нравится в этом [сирийском] правительстве и что должно будет измениться для достижения настоящего мира и настоящего урегулирования разногласий с международным сообществом. Но это связано не только с Асадом», — добавил Джеффри.

Эти заявления спецпредставителя госсекретаря США Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал доцент РЭУ имени Плеханова и член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев. По его мнению, все эти тезисы, заявленные Джеффри, не соответствуют действительности. К примеру, слова о том, что Асад — «военный преступник», совершенно не обоснованны, потому что сирийский народ поддерживает своего президента, в то время как американский представитель просто держится в старом фарватере демонизации сирийского лидера, который мешает планам США на Ближнем Востоке.

«В таких категориях может решать только сирийский народ, а оценка США это все равно, что мы будем оценивать хороший ли Трамп для американцев. И вот эта политика очернения Асада идет, потому что он мешает реализовывать их цели на Ближнем Востоке. И конечно этому нужно противодействовать. Если не будет Асада, с Сирией будет то же самое, что с Ливией, и мы получим недружественное правительство, как, например, сейчас на Украине», — объяснил политолог.

Тезис Джеффри о том что «США не нацелены на смену режима» эксперт также называет лукавством. Потому что американские военные делают все для смены власти, подначивая вооруженные группировки в Сирии на продолжение конфликта.

«Они с помощью оппозиции и системы разобщения занимаются развалом Сирии. Они столько натравили волков на Сирию, что нужна огромная сила воли, чтобы выдержать это. И тут Асад, конечно, показал себя героем, потому что выдерживает это раз за разом. Он прошел столько тягот, но все равно не бросил свой народ, за это достоин уважения», — уверен Александр Перенджиев.

Заявление об «угрозе» Ирана также расходится с действительностью, так как иранская сторона находится в Сирии по официальному приглашению Дамаска и много делает для поддержания мира. По мнению эксперта, самую большую угрозу в Сирии представляет как раз политика Америки.

«Иран — это не угроза, а поддержка Сирии. Он много вкладывает в поддержание мира в этой стране. Только благодаря сотрудничеству России, Ирана и официального Дамаска, удается противодействовать комплексной агрессии США. Америка и есть субъект нестабильности и кровопролитий на Ближнем Востоке», — подытожил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.