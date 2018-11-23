Сотрудник британской «фабрики троллей» подтвердил ее существование

Москва, 23 ноября. Фигуранты так называемого «списка Браудера», которых подозревают в антироссийской пропаганде и участии в проекте Integrity Initiative («Инициатива честности») в Британии, рассказали о своей работе и открестились от обвинений в антироссийской пропаганде. Однако один из сотрудников организации все же подтвердил факт ее существования.

По данным хакеров Anonymous, проект появился в 2015 году для противодействия «российской пропаганде и гибридной войне». Он финансируется британским правительством, работают в Integrity Initiative журналисты, а также представители политических, академических и военных кругов. Среди участников проекта называются имена главы британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, директор ФБК Владимир Ашурков, осужденный в РФ за госизмену Игорь Сутягин, британский журналист украинского происхождения Петр Померанцев и т.д.

Сообщалось, что Integrity Initiative вмешивается в дела других стран. В частности, в рамках операции Moncloa в Испании сотрудникам британской «фабрики троллей» и стоящему за ними британскому правительству удалось своими действиями в Twitter сорвать назначение пророссийского политика Педро Баньеса главой национального департамента нацбезопасности.

«Политика Сегодня» запросила комментарии у всех фигурантов списка. Четверо из них дали ответ российскому изданию и заявили, что впервые видят так называемый «список Браудера» и ничего не знают о его происхождении.

«Я не знаю, откуда взялся этот список. Я его впервые вижу», — заявил Кейр Гаилс.

Он заверил, что правительство Британии никогда не платило ему за антироссийские комментарии, критика действий Москвы якобы не противоречит его политическим убеждениям.

«Я не тролль, и мои оценки и комментарии по России или по любой другой теме — это мои собственные, а не напрокат. Повторюсь, я понятия не имею, кто составил этот список. Я отмечаю, что в нем есть друзья из России, а также критики действий российского государства. Разумеется, одно другому не противоречит», — заявил он.

Другой участник списка, Бобо Ло, также заверил, что не понимает, как оказался в нем. Он выразил сомнения, что британский МИД способен платить кому-либо за критику России, учитывая его «печально ограниченный бюджет».

Похожего мнения придерживаются Бен Ниммо. Причем он выразил претензии к телеканалу Russia Today, заявив, что тот якобы ставит предрассудки выше профессионализма.

Однако Рахим Шапи все же подтвердил существование организации, но заявил, что всего лишь является в ней IT-консультантом и настраивает компьютерные системы.