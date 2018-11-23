Парламент Чехии проголосовал против отставки правительства Бабиша

Прага, 23 ноября. Парламент Чехии на специальном заседании в пятницу проголосовал против отставки правительства во главе с премьер-министром Андреем Бабишем. За вынесение вотума недоверия проголосовали 92 депутата из 200.

Скандал в Чехии разгорелся после интервью с сыном Бабиша от первого брака, опубликованного порталом Seznam. Сын премьера рассказал, что якобы его опекун гражданин РФ Петр Протопопов вывез его в Москву, а затем в Крым. По словам Бабиша-младшего, его пытались скрыть на время расследования по делу фирмы отца «Гнездо аиста». Бабиш заявил, что его сын страдает шизофренией.

За отставку правительства проголосовали депутаты от оппозиции. Все 78 депутатов партии Бабиша ANO, а также 15 коммунистов высказались против отставки. Социал-демократы, которые имеют 15 мандатов, покинули заседание на время голосования. Для того, чтобы вынести решение об отставке, оппозиция должна была набрать 101 голос.

Президент Чехии Милош Земан, комментируя ситуацию, отметил, что если бы было принято решение об отставке правительства, то все равно поручил бы Бабишу сформировать новое. Нынешний премьер Чехии победил на выборах в октябре 2017 года.