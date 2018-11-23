Лавров призвал не спекулировать на теме убийства Хашукджи

Рим, 23 ноября. Россия, как и весь мир, ожидает результатов расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом на конференции в Риме заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России отметил, что Москва уважает принцип субсидиарности, предполагающий решение вопросов на самом эффективном уровне.

«Мы отмечаем, что Саудовская Аравия продолжает вести расследование, они сотрудничают с турецкими властями. Мы хотим, чтобы итоги этого расследования были представлены», — сказал Лавров.

Глава российского дипломатического ведомства призвал не спекулировать на теме убийства журналиста. Напомним, в начале октября журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашукджи пропал после посещения консульства королевства в Стамбуле. Эр-Рияд в течение нескольких недель отказывался признать факт гибели журналиста, а затем сообщил, что Хашукджи якобы погиб в драке с сотрудниками консульства.

Турецкая прокуратура утверждает, что за убийством оппозиционного журналиста, поживавшего в США, стоят власти Саудовской Аравии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в частности, заявлял, что прокурор Саудовской Аравии, который посещал Стамбул в рамках расследования, пытался помешать сотрудникам правоохранительных органов установить картину происходившего в консульстве в день убийства.