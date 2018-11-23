ЕС и Британия внесли изменения в сделку по Brexit из-за Испании

Брюссель, 23 ноября. Евросоюз и Великобритания пошли на уступки Испании и договорились внести изменения в документы о выходе Соединенного Королевства и ЕС. Согласно изменениям, Мадрид получит право участвовать в переговорах с Лондоном по поводу Гибралтара.

Испания наложила вето на соглашение по Brexit из-за спорной ситуации вокруг английского полуанклава на территории Пиренейского полуострова. В ходе переговоров в Брюсселе в пятницу был предложен новый пакет соглашений, где учтены требования Испании.

Госсекретарь МИД Испании Луис Марко Агириано заявил, что Мадрид проголосует по поводу Brexit только после того, как получит декларацию и письменное обещание ЕС.

Ранее во время телефонного разговора премьера Испании Педро Санчеса с британским премьер-министром Терезой Мэй последняя отказалась выполнять условия Мадрида. Тогда Санчес заявил, что Испания наложит вето на сделку Лондона и Брюсселя по выходу из ЕС.