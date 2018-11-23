Сергей Глазьев: «США уже проиграли в торговой войне, экономика Китая эффективнее». ФАН-ТВ

В торговой войне США и Китая Америка заведомо обречена на провал. Экспертным мнением с корреспондентом ФАН-ТВ поделился советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев во время X Евразийского научного форума в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, во-первых, что не надо драматизировать. США эту войну проиграли. Они не смогут достичь тех целей, ради которых они ее затеяли. Дело в том, что китайская экономика работает намного эффективнее, чем американская: темпы роста в четыре раза выше, система управления более совершенна с точки зрения реализации целей экономического развития. И попытки США остановить повышение роли Китая и удержать свою гегемонию, обречены на провал, так же как Великобритания в свое время прибегала к таким же методам, чтобы защититься от США в 30-е годы. Они ввели эмбарго на все американские товары в Британской империи. Ну, вот и кончилось тем, что Британская империя развалилась. То же самое ждет в итоге этой войны и Америку», — считает Сергей Глазьев, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции.

Напомним, этим летом Соединенные Штаты ввели 25% пошлину на ввоз товаров из Китайской Народной Республики. Власти Китая расценили принятые меры как развязывание крупнейшей торговой войны, в которой США добивается уменьшения влиятельности КНР на международном рынке.