В Кремле отреагировали на протест Киева в связи с визитом Путина в Крым

Москва, 23 ноября. Москва не принимает протест украинской стороны в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Этот протест мы не принимаем», — сказал он.

Ранее в МИД Украины выразили решительный протест в связи с визитом Путина в Крым. Российский лидер совершил рабочую поездку на полуостров 23 ноября.

В Киеве считают визит Путина «нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», а также якобы пренебрежением принципами и нормами международного права российской стороной.

Напомним, что Киев не признает присоединение Крыма к России, которое произошло в марте 2014 года после проведения референдума. В ходе голосования свое мнение выразило подавляющее большинство крымчан. Более 95% из них высказались за возвращение полуострова в состав России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с нормами международного права, и вопрос принадлежности региона закрыт.