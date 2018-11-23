США испытали гиперзвуковой аналог «Томагавка» в Тихом океане

Вашингтон, 23 ноября. ВМС США провели испытания гиперзвуковой крылатой ракеты, являющейся аналогом знаменитых «Томагавков». Информация об этом размещена на сайте американского института ВМС.

Сообщается, что дальность полета новой ракеты составляет несколько тысяч километров. Первые испытания носителя гиперзвуковых боевых блоков провели в Тихом океане неподалеку от Гавайских островов.

Запуск ракеты осуществляется с подводных лодок, хотя точные характеристики аналога «Томагавка» еще не раскрыты, создатели утверждают, что в течение одного часа ракета сможет поразить любую цель на планете.

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что использование гиперзвуковой ракеты «Томагавк» попадает под ограничения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он подчеркнул, что, не соблюдая условия соглашения, США сами обвиняют Москву в том, что Россия якобы нарушает договор.