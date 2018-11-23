Гаага, 23 ноября. США необходимо принять меры для приведения своей деятельности в соответствии с требованиями Конвенции о запрещении химического оружия, об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

По словам Шульгина, совершенно очевидно, что Вашингтон обвиняет Россию и других членов ОЗХО в нарушении Конвенции для того, чтобы отвести внимание мировой общественности от собственных «неприглядных действий». Постпред РФ призвал США не вводить в заблуждение общественное мнение.

«Вместо этого американцам следовало бы честно признать, что им самим необходимо предпринять шаги для приведения своей деятельности в соответствие с четкими и ясными требованиями конвенции», — сказал дипломат в ходе выступления на Обзорной конференции ОЗХО.

Напомним, Минобороны РФ опубликовало доказательства того, что США создали в Грузии секретную лабораторию по производству биологического оружия. В ведомстве отметили, что жертвами экспериментов стали 73 человека.