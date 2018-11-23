Еще 9 предпринимателей попали в «лондонский список» желающих вернуться в РФ

Москва, 23 ноября. Девять предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию пополнили «лондонский список». Об этом сообщил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

«У нас еще есть ряд фамилий, которых мы сегодня включили во вторую очередь «лондонского списка», сейчас обсуждаем с правоохранительными органами, с прокуратурой по каждому из них​​​. Девять фамилий», — сообщил Титов журналистам.

Бизнес-омбудсмен добавил, что правоохранительных органы должны юридически решать судьбу предпринимателей из списка.

В «лондонский список» бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия, но хотят вернуться на родину, входят 52 человека. Правоохранители прорабатывают возможность возвращения в РФ 38 из них. 22 ноября в пресс-службе уполномоченного по делам предпринимателей в РФ заявили о возвращении в страну шестого участника списка — бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова.