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Сирия: Лавров и де Мистура выступили за созыв конституционного комитета до конца года

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Сирия: Лавров и де Мистура выступили за созыв конституционного комитета до конца года

Рим, 23 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и итальянский дипломат, специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выступили за созыв конституционного комитета по САР до конца 2018 года.

«Подтверждена важность скорейшего формирования и созыва в зависимости от обстоятельств до конца года конституционного комитета в Женеве в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи», — говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи Лаврова и де Мистуры в Риме.

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что на полях конференции «Средиземноморские диалоги» у Лаврова и де Мистуры состоялся предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии.

Напомним, ранее глава МИД РФ раскритиковал попытки навязать процессу сирийского урегулирования строгие временные рамки.

Автор: Федор Веснин
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