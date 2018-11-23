Глава украинских раскольников заявил об «изгнании московского духа»

Киев, 23 ноября. Глава украинской раскольнической структуры Филарет заявил, что дарование Украине автокефалии позволит изгнать «московский дух». Об этом он заявил в ходе выступления в Верховной раде.

«Если украинскую церковь признают автокефальной, то это означает, что Москвы на Украине не будет, не будет московского духа», — сказал глава раскольников.

По словам Филарета, возможность предоставления Украине автокефалии и создание «единой поместной церкви приводит в дрожь Москву». Ранее Константинопольский патриархат заявил, что начинает процесс предоставления Украине автокефалии. Киев рассчитывает, что Украина получит томос до конца года.

Синод РПЦ счел решение Константинополя политическим и противоречащим церковным канонам. В Москве приняли решение разорвать евхаристическое общение с Константинополем.