Депортированный из Грузии продюсер рассказал о реакции Тбилиси на российский фильм-рекордсмен

Грузинские любители кинематографа получили редкую возможность посмотреть одну из самых заметных российских кинокартин последних лет — «Движение вверх». Это стало возможным благодаря фестивалю искусств «Свидание с Россией, свидание с Москвой», который сегодня завершается в Тбилиси.

Данное мероприятие ознаменовалось громким скандалом — в Грузию не пустили продюсера фестиваля Владимира Пирожка, создателя и художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского и певицу Екатерину Белоцерковскую.

Депортированный продюсер Владимир Пирожок в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей поведал все подробности событий, которые происходили в тбилисском аэропорту, рассказал о том, что случилось на самом фестивале, и отдельно — о реакции зрителей в Тбилиси на российский фильм-рекордсмен.

— Владимир Владимирович, давайте сначала коснемся темы того, ради чего, собственно говоря, вы и полетели в Грузию.

— Полетел, но до места назначения не добрался. Как бы то ни было, фестиваль открылся и без меня. Наши дружба, энергия, притяжение, взаимный интерес — все это нисколько не зависит от всяких непонятных неурядиц и странных чиновничьих игр на грузинской территории. Раз уж они сами создали такой информационный повод, мы еще больше захотели доказать им, что поехали-то туда как раз объясниться в любви к Грузии! Мы летели с миссией добра! С открытыми намерениями.

— Насколько известно, этот фестиваль — уже не первый, так ведь?

— Он проходит уже шестой год на постсоветском пространстве. Мне, кстати, не совсем нравится корявое выражение «Ближнее зарубежье». Ну, какие могут быть рубежи у нас между Молдавией или Арменией? В текущем году мы уже побывали в этих двух странах, сейчас вот впервые прибыли в Грузию, а в конце ноября отправимся сначала в Абхазию, а затем в Узбекистан.

Хочу сказать, что с Грузией у нас одно духовное пространство. Я родом из ХХ века. И все мы выросли на «Водах Лагидзе» и чурчхеле. Но лично для меня самое главное, что Грузия — это, конечно, страна великой культуры. Это и многоголосие грузин, которое тебя обволакивает словно облако. Это и неземные краски Пиросмани, и поэзия Важы Пшавелы и Тициана Табидзе, которые говорят с нами в переводе голосами Мандельштама и Пастернака.

Это и музыка Гии Канчели, не только его «Чито-гврито, чито-маргалито…» (хит из знаменитой кинокомедии «Мимино». — Прим. ФАН), но и великие симфонические произведения. Это и его умение делать музыку из тишины.

А что говорить о грузинском кино?! Резо Чхеидзе, Георгий Данелия, Отар Иоселиани, Ираклий Квирикадзе, который, к слову, участвует в нашем фестивале. Это великолепное кино всегда было с нами, есть и будет.

— Программа фестиваля, полагаю, весьма обширна?

— Традиционно мы стараемся задействовать, скажем так, многие аспекты искусства, культуры: живопись, кино, музыку, литературу. «Привозим» зрителям ХХI века, в том числе, ту самую культуру, которая была забыта после 1991 года, когда, увы, распалась великая страна Советский Союз. Хотя мы, бывшие его жители, никогда не расставались и после 1991-го!

— Что интересного уже произошло во время фестиваля?

— Знаете, с чего он начался? С совместной выставки скульптора Зураба Церетели и поэта Вазгена Оганесяна. На церемонии открытия выступили Квирикадзе, выдающийся грузинский актер Элгуджа Бурдули, его более молодой коллега Отар Лорткипанидзе, тот же Оганесян. Тогда же был показан фильм «ВМаяковский». Он о сыне двух народов: Маяковский ведь считал себя и русским, и грузином. «Только нога ступила в Кавказ, я вспомнил, что я — грузин», — это его слова.

Грузины самыми первыми посмотрели эту картину, сразу же после церемонии открытия. И представил ее сам автор — режиссер Александр Шейн. После показа никто из зала не ушел: фильм обсуждали горячо и пристрастно, направляя Шейну десятки вопросов.

— Грузинским киноманам повезло не только в этом плане. Они же ведь смогли, наконец, увидеть и еще одну замечательную работу, российскую?

— Да! Во второй день мы показали им «Движение вверх». Картину, которую во всем мире посмотрели уже почти 12,5 млн человек! Из тех стран, что находятся в постсоветском пространстве, лишь одна не взяла ее в прокат. Какая? Грузия!

— Хотя одними из главных героев фильма являются два грузинских баскетболиста — Михаил Коркия и Зураб Саканделидзе.

— Именно! Картину представили три актера — Бурдули, Лорткипанидзе (сыграл Коркию. — Прим. ФАН) и Иракли Микава (сыграл Саканделидзе. — Прим. ФАН).

К слову, во второй день наша делегация возложила цветы к могилам Саканделидзе и Коркии (оба умерли в 2004 году, с разницей в 13 дней. — Прим. ФАН).

Также были возложены цветы к памятнику Софико Чиаурели, яркой звезде великого советского кино и прелестной женщине, которая всегда светилась добром. Светлая ей память!

Возвращаясь же к «Движению вверх», скажу, что история добившейся легендарной победы на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году великой команды, состоявшей из русских, литовских, грузинских и белорусских баскетболистов, их единства и мужества, просто захватила зал, и финальные титры шли под восхищенные аплодисменты зрителей!

— Но вам всего этого увидеть и услышать, к сожалению, не довелось — из-за грузинских властей…

— Увы. Я уже говорил вам, что нас вместе с Борисом Грачевским и певицей Екатериной Белоцерковской депортировали — только за то, что ранее мы побывали в Абхазии. Лично я был там два года назад вот с этим же нашим фестивалем.

— Расскажите подробно, как все происходило.

— Итак, спокойно проходит контроль вся делегация из Москвы, тот же Квирикадзе, наш директор Владимир Баграмян. И тут меня почему-то попросили отойти в другое место. Смотрю, там уже за столиком сидят Оганесян, Грачевский и Белоцерковская. Ну, мы ждем 5—7 минут, затем подходит некий деликатный сотрудник в форме и говорит: «Вы знаете, вы были в Абхазии, а у нас законом Грузии, специальным указом, запрещен въезд тем, кто был в Абхазии». На что Оганесян восклицает: «Я не был в Абхазии!» «Мы сейчас это проверим». Я говорю: «И как нам быть?» Человек в форме: «Ну, у вас есть 10 часов для обжалования этого решения». Я: «А где мы можем обжаловать-то?» Я же знаю, что нашего посольства в Грузии нет…

В итоге я связался с Москвой, с Россотрудничеством (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. — Прим. ФАН). Мне ответили, что сейчас свяжутся с нашим представительством в швейцарском посольстве: «Шансов, конечно, мало, но попытаемся что-нибудь сделать».

Еще я позвонил нашим грузинским партнерам по фестивалю (Центр русских соотечественников), все им рассказал, и они тоже пообещали связаться со швейцарским посольством. Мы говорим уважаемому господину, что готовы подождать, так как наши коллеги сейчас изучают ситуацию. А он вдруг: «Вы знаете, нет, вам уже нужно идти к самолету». Мы все: «Как идти?! Вы же сами сказали, что у нас есть 10 часов для обжалования!» — «Нет, вам пора».

— А вы что?

— Я снова звоню в Россотрудничество, и мне говорят: «Владимир, постарайтесь хоть как-то задержать время». Ну, мы один раз сходили в туалет, второй… А нас уже пытаются выпроводить, потому что самолет, на котором мы прилетели, готов отправиться в обратный путь. И вот когда мы окончательно поняли, что «обречены», и пошли, Оганесян вдруг запел старинную грузинскую песню: «Хоть спою в Грузии в аэропорту!»

— Бесподобно!

— Не то слово! И вы знаете, то ли это, то ли что-то другое сказалось, но его отозвали и пропустили! А мы вот потом полетели домой. Знаю, что дал интервью министр внутренних дел Грузии, заявивший, что, например, господин Грачевский не только был в Абхазии, но еще и выступал там перед российскими военными. Представляете, какое преступление?! И «совершил» его отец «Ералаша», всегда такой открытый, юморной, радостный в жизни, удивительный наш режиссер, организатор и продюсер…

— Перед закрытием фестиваля, можно предположить, тоже будет что-нибудь интересное?

— Конечно. Состоится встреча с советским, грузинским и российским режиссером и сценаристом Ираклием Квирикадзе, о котором я уже говорил выше. Спустя десятилетия там покажут его работу «Кувшин», короткометражный фильм 1970 года (а также полнометражную картину «Пловец»). Мы же все влюбились тогда в эти прекрасные смешные грузинские короткометражки! Потом сняли «Зонтик», «Музыкантов», «Серенаду»... Но первой была как раз картина Квирикадзе.

В заключение хочу сказать, что наш праздник кино и музыки, поэзии и живописи объединил тбилисцев и российских деятелей культуры. То ЧП в аэропорту, кстати, только подогрело интерес к программе. Вопреки врагам дружбы между двумя странами залы Тбилисского театра им. Грибоедова и Дома кино полны людьми.

Напомним, что, согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, кассовые сборы «Движения вверх», по состоянию на данный момент, превышают 3,5 миллиарда рублей, что делает его самой кассовой нашей картиной в истории современного российского кинопроката (и вторым в истории после американского «Аватара»).