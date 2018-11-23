 «Наше сотрудничество подвергается ударам извне» — Х Евразийский научный форум в Петербурге. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге состоялся Х ежегодный Евразийский научный форум (ЕНФ). Дискуссии в рамках мероприятия проходили в течение двух дней.

ЕНФ — это международная площадка для диалога представителей науки, образования, предпринимательства, культуры и власти.

«Главное, что основатели форума и оргкомитет дали возможность, чтобы Евразийский союз и форум, и комиссии имеют возможности общаться с Китаем. Фактически на нашей площадке уже начата практика пять плюс один. Пять — имеется в виду Евразийский экономический союз пяти стран плюс Китай», — рассказал о значимости форума в отношениях Китая и ЕАЭС Чэнь Чжиган, генеральный директор Российско-Китайский бизнес-парка.

Главной новинкой и центральной темой юбилейного форума стало обсуждение концепции большого Евразийского партнерства. Эта тема особенно актуальна в условиях агрессивной политики США по отношению ко всем государствам.