«Наше сотрудничество подвергается ударам извне» — Х Евразийский научный форум в Петербурге. ФАН-ТВ
В Санкт-Петербурге состоялся Х ежегодный Евразийский научный форум (ЕНФ). Дискуссии в рамках мероприятия проходили в течение двух дней.
ЕНФ — это международная площадка для диалога представителей науки, образования, предпринимательства, культуры и власти.
«Главное, что основатели форума и оргкомитет дали возможность, чтобы Евразийский союз и форум, и комиссии имеют возможности общаться с Китаем. Фактически на нашей площадке уже начата практика пять плюс один. Пять — имеется в виду Евразийский экономический союз пяти стран плюс Китай», — рассказал о значимости форума в отношениях Китая и ЕАЭС Чэнь Чжиган, генеральный директор Российско-Китайский бизнес-парка.
Главной новинкой и центральной темой юбилейного форума стало обсуждение концепции большого Евразийского партнерства. Эта тема особенно актуальна в условиях агрессивной политики США по отношению ко всем государствам.
«В условиях гибридной войны, которую США развернули против всего мира, в частности финансовое эмбарго в отношении России и торговой войны с Китаем, наше сотрудничество подвергается ударам извне. Поэтому надо уходить от этой зависимости, нужно переходить на национальные валюты, формировать свои каналы платежно-расчетных отношений. А также свою систему межбанковской информации, свои институты развития, независимые от доллара и в перспективе двигаться к формированию новой валютно-финансовой архитектуры для Евразии», — рассказал об основных вопросах форума Сергей Глазьев, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции.