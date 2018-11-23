Студентку затравили за фото со львенком на фоне машины ДПС

Москва, 23 ноября. Студентку московского вуза затравили за фото со львенком на фоне патрульной машины с номером «2019» на Воробьевых горах. Об рассказал приятель девушки Карен Асмарян.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дочь бизнесмена Арарата Назаретяна Карина устроила фотосессию с автомобилем ДПС и живым львенком. В Сети девушку назвали второй Марой Багдасарян, которая известна своим скандальным поведением.

По словам Асмаряна, после шумихи в Сети из-за фотосессии девушка была расстроена.

«Потому что в Интернете пишут: «Вы, богатые, уже с ДПС делаете фотосессии, заказываете». Пишут неприятные вещи. И ей даже не 18 лет, меньше. А тут такую шумиху подняли», — приводит телеканал «360» слова Асмаряна.

По его словам, фотосессия не была продуманной акцией и каким-то пиар-ходом.