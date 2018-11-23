Сирия: Лавров проводит переговоры с де Мистурой в Риме

Рим, 23 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Риме переговоры со специальным представителем ООН по сирийскому урегулированию Стаффаном де Мистурой. Встреча проходит в рамках конференции «Средиземноморские диалоги» за закрытыми дверями.

Перед ее началом министр иностранных дел России обменялся с де Мистурой парой фраз. Лавров, в частности, предложил посланнику генсека ООН кофе, на что де Мистура сказал, что предпочитает чай. Итальянский дипломат тепло приветствовал официального представителя МИД РФ Марию Захарову, отметив, что очень рад ее видеть.

Напомним, ранее Лавров уже провел переговоры с главой МИД Ирана. Стаффан де Мистура, отметим, в скором времени оставит свой пост.