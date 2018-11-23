Депутат объяснил свой совет безработным идти в маляры и уборщики

Москва, 23 ноября. Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов объяснил, что советовал россиянам с высшим образованием рассматривать все варианты работы, в том числе уборщиками и малярами, а не мечтать о подходящих вакансиях.

Ранее Вострецов посоветовал россиянам, которые приходят с просьбой помочь в трудоустройстве, обратить внимание на низкооплачиваемые вакансии. По словам депутата, «Газпром» не в состоянии принять всех, у кого несколько образований, сообщил «Царьград».

Вострецов отметил, что СМИ неверно передали его насмешку в словах. Член комитета подчеркнул, что многие люди приходят с просьбой найти высокооплачиваемую работу.

«Они — профессиональные нытики. Они десять лет могут искать работу под себя и не найти ее никогда. Тот, кто хочет, тот находит. Безработный — это тот, кто не имеет работы, но хочет ее найти. Не мечтает», — сказал Вострецов в комментарии РИА Новости.

По словам депутата, потенциальные работники могут устроиться и на низкооплачиваемую работу, пока ищут работу мечты, а не сидеть на бабушкиной пенсии. Однако многие «белоручки» воротят нос от физического труда, пишет «ФедералПресс».

Депутат добавил, что если он потеряет работу, то точно также пойдет на биржу труда. Вострецов рассказал, что ему приходилось сталкиваться с разной работой, в том числе он работал и грузчиком. Он добавил, что вырос в деревне и не боится тяжелой работы, знает, «как сено косить, картошку сажать, свиней растить».