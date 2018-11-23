Словакия готова оказать Украине гумпомощь в размере 125 миллионов евро

Киев, 23 ноября. Братислава готова оказать поддержку Киеву и предоставить гумпомощь в размере 125 миллионов евро, сообщил президент Словакии Андрей Киска во время совместного брифинга с украинским коллегой Петром Порошенко.

По словам Киски, Словакия на протяжении пяти лет оказывает Украине огромную гуманитарную помощь.

«Сегодня мы будем передавать еще одну гуманитарную помощь в размере 125 миллионов евро», — сказал словацкий лидер.

Президент Словакии отметил рост торговли между странами за последний год — «это миллиарды евро». Он заявил, что Братислава является основным поставщиком газа на Украину, отметив, что 90% поставок газа идет из Словакии.

Порошенко в свою очередь поблагодарил Словакию за поставки европейского газа. Украинский лидер отметил, что поставки газа, которые осуществляет Словакия, обеспечивают независимость страны в энергетической сфере.

«Именно Словакия первой обеспечила нам поставки европейского газа. И сегодня именно Словакия является одним из основных поставщиков газа», — сказал Порошенко.

Также глава украинского государства отметил, что товарооборот увеличился на 36% за шесть месяцев этого года.