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Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана за закрытыми дверями

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Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана за закрытыми дверями

Рим, 23 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в пятницу участвует в конференции «Средиземноморские диалоги», провел переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Встреча прошла за закрытыми дверями. Перед началом переговоров Лавров и Зариф тепло поприветствовали друг друга. Глава МИД РФ, как отмечает ТАСС, посетовал на свой загруженный график, а также сообщил иранскому коллеге о встрече с итальянским премьером Джузеппе Конте.

Напомним, Лавров прибыл в Рим с двухдневным визитом. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России обсудит с Зарифом положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на сирийском урегулировании.

Ранее Лавров раскритиковал силы, пытающиеся установить точные даты урегулирования конфликта в САР.

Автор: Федор Веснин
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