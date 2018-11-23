РФ сохраняет голову холодной: эксперт оценил вероятность неконтролируемой гонки вооружений

Выход США из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности) создает опасность развязывания неконтролируемой ядерной гонки, считает глава общественной организации «Кампания за мирное разоружение и общую безопасность» Джозеф Герсон.

По его словам, и Москва, и Вашингтон должны проявить политическую волю и показать стремление к переговорам.

«Мы видели сообщения о реакции России на все более агрессивную политику США, которая, впрочем, началась еще со стремления [42-го президента Билла] Клинтона расширить НАТО, а в последнее время проявилась в угрозах [45-го президента США Дональда] Трампа выйти из Договора о РСМД», — сказал Герсон в интервью РИА Новости.

По этой причине возможный выход Соединенных Штатов из ДРСМД, а также безудержное стремление президента США к глобальному доминированию может спровоцировать ничем не ограниченную гонку вооружений.

«Похоже, что с угрозой краха договора по РСМД, который в 1987 году ознаменовал окончание холодной войны, и возможным истечением срока действия нового Договора по СНВ, мы, возможно, вступаем в чрезвычайно опасный период безудержной гонки ядерных вооружений», — предостерегает эксперт.

Военный аналитик, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что не согласен с позицией Герсона, так как «Россия, в отличие от США, сохраняет голову холодной».

«Даже несмотря на постоянно ухудшающиеся отношения Вашингтона и Москвы, бесконтрольной гонки вооружений не будет — Россия не ввяжется в нее. Да, мы будем отвечать на возникающие вызовы, однако тратить на эти цели весь свой бюджет руководство страны не намерено. Мы можем обойтись и тем, что уже есть, и тем, что в настоящее время разрабатывается. К тому же наша военная техника и вооружение стоят не очень дорого, а считаются лучшими в мире», — говорит российский аналитик.

По его же мнению, российская сторона не заинтересована в глобальном доминировании, так как придерживается позиции многополярного мира и взаимодействия на равных условиях с другими участниками мирового политического процесса.

«Российская Федерация никогда не пыталась никому навязывать свою политическую волю, не вела захватнических войн, не убивала мирных жителей. Мы за диалог. И вот такой подход позволит нам избежать нового витка холодной войны и неконтролируемой гонки ракетно-ядерных вооружений», — заключил эксперт.

Напомним, в последние годы Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Москва не раз заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по достигнутому соглашению. При этом у РФ имеются серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самим Вашингтоном. Российские военные указывают, что США размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором.