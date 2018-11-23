Москва, 23 ноября. Соцсеть «ВКонтакте» начнет возвращать кешбэк за офлайн-покупки пользователям платежной системы VK Pay. Первыми партнерами компании стали PepsiCo и Good Food. По мнению ритейлеров, кешбэк-сервис российской компании имеет перспективы, несмотря на то, что другие участники рынка также предлагают возвращать кешбэк.

«ВКонтакте» планирует сотрудничать с крупнейшими российским ритейлерами, однако стать партнером ВК может любой бизнес, поясняют представители соцсети.

«Сетевые кафе могут выдавать кешбэк за покупку определенных напитков или блюд, рителейры — в рамках собственных или совместных акций с каким-то брендом, продавцы техники, одежды, косметики могут поощрять продажу определенных товаров или аксессуаров», — заявили во «ВКонтакте» «Коммерсанту».

VK Pay начала работу в июне. Пользователи соцсети в месяц могут совершать покупки товаров общей стоимостью до 40 тысяч рублей без комиссии. Собственными электронными кошельками обзавелись более 3 млн пользователей.