Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

«ВКонтакте» начнет возвращать кешбэк за офлайн-покупки

55
0 Оставить комментарий

«ВКонтакте» начнет возвращать кешбэк за офлайн-покупки

Москва, 23 ноября. Соцсеть «ВКонтакте» начнет возвращать кешбэк за офлайн-покупки пользователям платежной системы VK Pay. Первыми партнерами компании стали PepsiCo и Good Food. По мнению ритейлеров, кешбэк-сервис российской компании имеет перспективы, несмотря на то, что другие участники рынка также предлагают возвращать кешбэк.

«ВКонтакте» планирует сотрудничать с крупнейшими российским ритейлерами, однако стать партнером ВК может любой бизнес, поясняют представители соцсети.

«Сетевые кафе могут выдавать кешбэк за покупку определенных напитков или блюд, рителейры — в рамках собственных или совместных акций с каким-то брендом, продавцы техники, одежды, косметики могут поощрять продажу определенных товаров или аксессуаров», — заявили во «ВКонтакте» «Коммерсанту».

VK Pay начала работу в июне. Пользователи соцсети в месяц могут совершать покупки товаров общей стоимостью до 40 тысяч рублей без комиссии. Собственными электронными кошельками обзавелись более 3 млн пользователей.

Автор: Катерина Михайлиди
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.