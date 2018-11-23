ВЭБ подал жалобу на решение суда ЕС о сохранении санкций



Москва, 23 ноября. Внешэкономбанк подал жалобу в Европейский суд на решение о сохранении санкций Евросоюза в отношении российских госкорпораций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.

В пресс-службе отметили, что в пятницу ВЭБ подал жалобу в Европейский суд на решение Общего суда Европейского союза от 13 сентября. Согласно решению суда, «секторальные санкции» в отношении ГК «Внешэкономбанк» оставлены в силе.

Российские госкомпании подали иск в первую инстанцию судебной системы Европейского союза. Представители компаний отметили, что акты Совета ЕС о принятии секторальный санкций лишены содержательных аргументов .