Стало известно, что сказал Путин Нурмагомедову после победы над Макгрегором

Москва, 23 ноября. Соавтор биографической книги про российского бойца, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Заур Курбанов рассказал о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и спортсмена после победы россиянина в поединке в рамках турнира UFC 229 над ирландцем Конором Макгрегором.

После поединка с Макгрегором Нурмагомедов сообщил, что с победой его поздравил Путин, и не раскрыл подробности разговора.

Курбанов сообщил, что российский лидер смотрел бой Нурмагомедова и Макгрегора.

«Владимир Владимирович сказал следующее: «Мы переживали за тебя, смотрели бой, гордимся тобой, не поддавайся на провокации. Это номер, на который ты можешь позвонить в любой ситуации, если что-то пойдет не так. Выше голову. С большим удовольствием ожидаю тебя у себя в гостях». Это была не просто поддержка президента, это были слова мужика, который говорит, если что, мы тоже здесь», — цитирует Sport24 Курбанова.

Один из самых ожидаемых боев в истории UFC прошел в Лас-Вегасе 6 октября. Нурмагомедов одолел Макгрегора в четвертом раунде. Россиянин сделал ирландцу плотный захват, после чего Макгрегор постучал по настилу, сигнализируя, что сдается.