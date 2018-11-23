СМИ узнали о планах Абрамовича помогать российскому кино



Москва, 23 ноября. СМИ узнали о планах бизнесмена Романа Абрамовича запустить фонд поддержки российского кино. По словам источников в этой сфере, сейчас проект обсуждается на уровне идеи. При этом в компании Millhouse Capital, управляющей активами Абрамовича, от комментариев отказались.

Источники утверждают, что якобы уже в 2019 году фонд сможет направить на производство российского кино до одного млрд рублей. Собеседники РБК отметили, что организация бизнесмена будет поддерживать продюсеров отечественных фильмов, оказывая поддержку на финальной стадии производства лент в размере от 20% до 50% бюджета картины. В случае коммерческого успеха создатели фильма должны будут поделиться с фондом частью прибыли.

По данным источников, каждый год дотации смогут получать от 10 до 15 фильмов. Отбирать фильмы, которые получат дотации, будут эксперты. При этом никаких жанровых ограничений вводиться не будет. Возглавить фонд может стать Антон Малышев, ранее занимавший пост исполнительного директора Фонда кино.