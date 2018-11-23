Россияне смогут оплатить курортный сбор при покупке путевки

Сочи, 23 ноября. Россияне получили возможность оплачивать курортный сбор при покупке пакетных туров и на этапе бронирования. Об этом сообщили в министерстве по делам Северного Кавказа.

«Теперь есть возможность оплачивать курортный сбор сразу при покупке путевки и предварительной оплате бронирования, чтобы не тратить на это время при заселении в отель. Я думаю, что это позволит значительно сократить время при заселении и снизить нагрузку операторов курортного сбора», — цитирует ТАСС главу департамента инвестиционных проектов Минкавказа Сослана Абисалова.

По его словам, эксперимент по взиманию курортного сбора можно на данный момент назвать успешным.

«План по сбору средств, которые было запланировано собрать в 2018 году, выполняется. В Краснодарском крае даже перевыполнен», — сказал Абисалов.

Напомним, в пятилетнем эксперименте в настоящее время участвуют четыре региона РФ — Алтайский край, Ставрополье и Краснодарский край, а также Крым, который станет полноправным участником эксперимента в следующем году.