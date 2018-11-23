Систему блокирования съемки впервые используют в РФ на концерте солиста Rammstein

Москва, 23 ноября. Система Yondr для предотвращения съемки концертов на мобильные телефоны будет впервые применена в России на шоу солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщает пресс-служба T.C.I.

Как рассказали в концертном агентстве, в западных странах система блокирования уже получила известность. Перед концертом все мобильные устройства упаковываются в специальные чехлы, снять их можно только на выходе или в специальной зоне.

«На концертах Линдеманна в декабре эта система будет впервые применена в нашей стране», — заявили в пресс-службе компании.

Представитель солиста Rammstein отметил, что исполнитель не хочет, чтобы зрители во время его выступления отвлекались на девайсы. Шоу Линдеманна пройдет в пяти городах РФ – Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Иркутске и Самаре.