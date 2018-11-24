Сирия, 24 ноября. Бандгруппы ИГИЛ1 провели атаку позиций SDF**** под Хаджином на юго-востоке Дейр-эз-Зора. «Джебхат ан-Нусра»1*** потеряла двух высокопоставленных главарей в Алеппо и Хаме. Курды обязались свернуть ряд своих военных объектов на юге Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подвергли серии артударов военные объекты террористических формирований в юго-западной части Алеппо; ударили по ключевым пунктам управления «Тахрир аш-Шам» в Южном Идлибе.

Сирийская свободная армия** (ССА): арестовала в городе Азаз три бандгруппы радикалов, неугодных Анкаре; спровоцировала столкновения с войсками САР в предместьях Аль-Баба; лишилась одного из своих главарей, задержанного «Ан-Нусрой» в Кафр Зете.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): открыло минометный огонь по позициям САА и жилым кварталам на окраине Абу Кемаля с восточного побережья Евфрата; вело атаки позиций SDF к северу от Хаджина.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): потеряла двух высокопоставленных главарей в Алеппо и Хаме; арестовала членов городского совета Идлиба; спровоцировала бои с армией САР в районе Аль-Латаминского выступа.

Курды: задержали нескольких жителей Ракки, которые участвовали в недавних акциях протеста против SDF; приняли решение свернуть ряд своих военных объектов на юге Хасаки после активизации демонстраций местного населения.

Провинция Алеппо

Правительственная Сирийская арабская армия (САА) подвергла серии артиллерийских ударов военные объекты террористических формирований в юго-западной части Алеппо недалеко от границы с Идлибом в ответ на недавние обстрелы джихадистов. По сведениям Twitter-ресурса (@Step_Agency), правительственные войска САР вели огонь по позициям исламистов в окрестностях населенных пунктов Заммар и Джазрайя со стороны деревни Таль Аллуш. Данные о причиненном боевикам уроне еще формируются.

Полевые командиры протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) накануне объявили, что рейды против преступных элементов из состава вооруженных бандгрупп, дислоцирующихся на захваченных Анкарой территориях в северной части Алеппо, будут продолжены в городе Азаз и затем чуть восточнее — в Ахтарине, передает Step News Agency. Позже канал Jisr TV сообщил, что в первом из населенных пунктов радикалам ССА добровольно сдались несколько разыскиваемых боевиков, пытавшихся выйти из-под контроля Турции или замешанных в военных преступлениях против гражданских лиц.

В поселке Батабу к западу от Алеппо в ходе неожиданной атаки группы неизвестных был уничтожен высокопоставленный полевой командир из исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой», передавал новостной Twitter-ресурс (@MasarPressNet). Главари террористической организации полагают, что убийство было совершено членами объединения джихадистов «Джебхат Тахрир Сурия», поддерживаемого Анкарой.

По данным источников Radio Alkul, в минувшие сутки на линии соприкосновения правительственных сил и «Свободной армии» в районе поселения Тадеф, находящегося в окрестностях города Аль-Баб в северо-восточной части провинции, фиксировались перестрелки военнослужащих САА и протурецких боевиков ССА. Радикалы время от времени ведут обстрелы-провокации на данном направлении, возобновляя столкновения с войсками САР. Сведения о ходе вчерашнего противостояния в данном районе еще устанавливаются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряды террористов «Исламского государства», базирующиеся на восточном побережье Евфрата внутри «Хаджинского кармана», открыли минометный огонь по позициям армии САР и жилым кварталам на окраине Абу Кемаля, расположенного на противоположном берегу реки в южной части провинции Дейр-эз-Зор, передавал информационный Twitter-канал Sound and Picture. Очередные обстрелы ИГ1 по САА стали возможными из-за того, что Сирийские демократические силы (SDF) и войска западной коалиции Соединенных Штатов, которые продолжают наступление на ИГИЛ за Евфратом, по-прежнему не могут отбить анклав джихадистов, сформированный вокруг Хаджина.

Бандформирования ИГИЛ в прошедшие сутки вели атаки позиций SDF к северу от Хаджина, а также в предместьях городов Абу Хасан и Аш-Шаафа. По сведениям военного источника на его странице в Twitter (@gabriel_chaim), тяжелые столкновения разворачивались на данном направлении на протяжении нескольких часов. Таким образом, джихадистам удается не просто сохранять обширные территории на юго-востоке региона под своим контролем, но и совершать нападения в целях увеличения своей зоны влияния, несмотря на продолжающуюся уже около года в Дейр-эз-Зоре операцию «Демократических сил» и США.

Провинция Идлиб

Сирийские войска провели артиллерийские обстрелы по местам скопления боевиков «Тахрир аш-Шам» рядом с поселением Аль-Хабит в южной части Идлиба, сообщал в сети Twitter (@WaslSy) местный источник. Напомним, в этом районе располагаются стратегические пункты управления террористов, с которых координируются провокационные обстрелы и налеты джихадистов на позиции САА.

Радикалы «Джебхат ан-Нусры» в минувшие сутки провели серию нападений на дома представителей мэрии Идлиба. В результате, согласно информации Orient News, ряд членов городского совета были арестованы. Кроме того, исламисты тщательно обыскали квартиры задержанных. Таким образом джихадисты нередко расправляются с теми представителями местной администрации, которые не выполняют директивы главарей «Тахрир аш-Шам». Эта террористическая организация фактически целиком контролирует административный центр провинции и многие другие районы Идлиба, захватив при помощи оружия власть во всех региональных госструктурах.

Провинция Ракка

Бойцы «Демократических сил» вчера задержали нескольких жителей Ракки, которые участвовали в акциях протеста, проходивших за день до этого на улице Аль-Мансур, передавал местный источник в Twitter (@alreahalsaknh). К недавним демонстрациям присоединились десятки гражданских лиц, которые вновь осудили незаконную оккупацию SDF и войск коалиции США, потребовав от них немедленно осуществить вывод всех сил из города и других районов на северо-востоке САР, где находится самопровозглашенный Сирийский Курдистан. Ранее во время разгона митингов мирного населения против курдов и Соединенных Штатов радикалы неоднократно использовали оружие.

Провинция Хама

Согласно данным военного источника в соцсети Twitter (@MouslimAli), радикальные исламистские формирования, в том числе из состава коалиции «Тахрир аш-Шам», выпустили несколько ракет американского производства по опорным пунктам войск САР в районе вершины Тель Базаам, находящейся в предместьях города Маан на севере провинции Хама. Данных о потерях САА не поступало. В ответ сирийские военные начали вести ответный огонь из ракетных и артиллерийских орудий по позициям джихадистов в окрестностях оккупированного ими населенного пункта Мурек. Исламисты понесли серьезный урон, в частности — был уничтожен один из главарей «Ан-Нусры».

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» накануне арестовали высокопоставленного члена одной из наиболее радикальных бандгрупп «Свободной армии», связанной с «Ан-Нусрой», по имени Махер Фаджр Аль-Халил в городе Кафр Зета к северу от Хамы, сообщает Twitter-ресурс Step News Agency. Причины такого решения главарей «Тахрир аш-Шам» пока выясняются.

Провинция Хасака

Главари SDF приняли решение свернуть ряд своих военных объектов на юге Хасаки после активизации демонстраций местного населения и представителей арабских племен Заевфратья, сообщает иранский портал Fars News. Также курдские бойцы обязались выпустить часть заключенных из своих тюрем и прекратить насильственную вербовку граждан в «Демократические силы». Наиболее масштабные акции протеста, напомним, недавно разворачивались в Аш-Шаддади. Большинство местных наблюдателей считают, что решение SDF выполнить ряд требований протестующих связано прежде всего с опасениями курдов, что арабские ополченцы могут поддержать готовящееся наступление войск Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)