Порошенко заявил о росте товарооборота со Словакией на 36%

Киев, 23 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что оборот товаров между Украиной и Словакией вырос на 36% в первой половине текущего года.

«С точки зрения экономического сотрудничества мне также приятно констатировать, что рост товарооборота между нашими странами произошел на 36% в первом полугодии», — заявил Порошенко.

Президент Украины добавил, что рост товарооборота между странами является доказательством эффективности соглашения об ассоциации с ЕС и зоны свободной торговли.

Напомним, Киев заключил соглашение с ЕС об ассоциации. Для того, чтобы войти в состав Евросоюза, Украине необходимо провести ряд реформ. Согласно последнему докладу Еврокомиссии, ЕС не доволен усилиями Киева по ассоциации. В Брюсселе отметили недостаточность реформ в судебной системе и в сфере борьбы с коррупцией.