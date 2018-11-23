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Порошенко заявил о росте товарооборота со Словакией на 36%

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Порошенко заявил о росте товарооборота со Словакией на 36%

Киев, 23 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что оборот товаров между Украиной и Словакией вырос на 36% в первой половине текущего года.

«С точки зрения экономического сотрудничества мне также приятно констатировать, что рост товарооборота между нашими странами произошел на 36% в первом полугодии», — заявил Порошенко.

Президент Украины добавил, что рост товарооборота между странами является доказательством эффективности соглашения об ассоциации с ЕС и зоны свободной торговли.

Напомним, Киев заключил соглашение с ЕС об ассоциации. Для того, чтобы войти в состав Евросоюза, Украине необходимо провести ряд реформ. Согласно последнему докладу Еврокомиссии, ЕС не доволен усилиями Киева по ассоциации. В Брюсселе отметили недостаточность реформ в судебной системе и в сфере борьбы с коррупцией.

Автор: Софья Куликова
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