РФ направила Литве ноту из-за ситуации с захоронениями советских воинов

Москва, 23 ноября. Посольство России в Вильнюсе направило ноту в министерство иностранных дел Литвы в связи с блокированием восстановительных работ на воинских захоронениях советских солдат. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что Москва обеспокоенна «деструктивными действиями» властей Литвы, которые блокирую восстановительных работ на захоронениях советских воинов.

В заявлении отмечается, что особое неприятие вызывает попытка навязать российской стороне установку «информационных табличек» на мемориальных объектах, которые содержат искаженную трактовку освободительной роли советской армии.

«Вильнюс сознательно идет на обострение ситуации. В этой важной для двусторонних отношений сфере будем продолжать действовать на основе принципа взаимности, в том числе применительно к литовской мемориальной активности на территории РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Москва ожидает от Вильнюса конкретных шагов для решения ситуации, которая была спровоцирована властями Литвы.