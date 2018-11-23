Патрушев донес до Болтона позицию Москвы по расширению американской ПРО

Москва, 23 ноября. Москва крайне обеспокоена планами США по расширению своей системы ПРО и размещению ударных беспилотников. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

«Указанные озабоченности доведены до помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в ходе моей встречи с ним в октябре текущего года в Москве», — рассказал Патрушев журналистам по итогам переговоров.

По его словам, власти США продолжают игнорировать Договор о запрете ракет малой и средней дальности. В частности, американские вооруженные силы используют универсальные пусковые установки на базах ПРО в Румынии и Польше, которые можно заряжать крылатыми ракетами «Томагавк». Кроме того, американские предприятия ВПК в настоящий момент разрабатывают новые ракеты, которые запрещены действующим договором.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из Договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.